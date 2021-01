Silvester in Wismar: Nur ein Mini-Feuerwerk für ein paar Minuten

Wismar : Stadtrand |

Außerordentlich ruhig wurde das neue Jahr in Wismar begrüßt. Nur wenige Einwohner waren um Mitternacht auf den Straßen unterwegs.

Hier und da knallten ein paar Böller, stiegen mehrere Feuerwerksraketen in den dunklen Himmel der Silvesternacht.Außergewöhnlich entspannt begann das Jahr 2021 auch am Stadtrand. Hier und da leuchtete vor einigen Haustüren ein kleines Mini-Feuerwerk.Die zwei, drei Raketen, die etwas höher in den Nachthimmel stiegen, stammten sicherlich aus alten Beständen.Den Lichtzauber zum Start ins neue Jahr 2021 gab es nur im bescheidenen Miniformat und nur für ein paar Minuten.Januar 2021, Helmut Kuzina