Meisterhafte Graffiti-Kunst an der Hochbrücke in Wismar: „Grinsekatze‟ und „hängendes Einhorn‟

Wismar : Hochbrücke |

Obwohl geplant ist, die alte Hochbrücke abzureißen und zu ersetzen, wird sie das Stadtbild noch Jahre bestimmen. Jetzt wurden ihre erreichbaren Wände durch Streetart-Kunst beeindruckend und überraschend mit leuchtenden Farben und Motiven gestaltet.

Zehn Graffitikünstler aus Wismar und Rostock sprayten an einem Wochenende ganz legal sowie mit Zustimmung und finanzieller Förderung durch die Stadt sowie mit Unterstützung durch mehrere Sponsoren ein prächtiges Highlights an das Bauwerk.65 m lang ist die Wandmalerei, die auf 120 Quadratmetern Motive aus „Alice im Wunderland‟ zeigt. Die erfahrenen Graffitikünstler erfreuen die Passanten durch die Grinsekatze und das hängende Einhorn, durch Riesenpilze, Raupen und skurrile Gestalten.(Ausflugstipp: Vom Parkplatz an der Dr.-Leber-Straße direkt links unten zur Auffahrt der Hochbrücke.)Juni 2021, Helmut Kuzina