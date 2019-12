Wismar : Stadtrand |

Gegen 15.30 Uhr steht die Sonne am Stadtrand nur noch ein wenig über dem Horizont, bevor sie in ein paar Minuten in der hügeligen Landschaft Nordwestmecklenburgs untertaucht.

Am 22. Dezember 2019 ist der Tag der Wintersonnenwende, der astronomische Winteranfang, der kürzeste Tag des Jahres.Ein paar Fotos vermitteln einen Eindruck davon, wie es nacchmittags am Stadtrand aussieht, bevor die Sonne am Horizont verschwindet.Dezember 2019, Helmut Kuzina