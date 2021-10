Klanginstallation von Ulrich Eller in der Kunstkirche St. Georgen

Wismar : Georgenkirche |

Bei der Besichtigung der St.-Georgen-Kirche sind Besucher leicht irritiert – sie hören plötzlich Töne, Geräusche, Stimmen, bis sie die Kugellautsprecher, die aus den Kreuzbögen des Kirchenschiffes herabhängen, als Klangquellen entdecken.

Der Künstler Ulrich Eller, Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, hat mit der Klanginstallation „Laut/Leise – Sprecher im Raum“ die wiederaufgebaute St.-Georgen-Kirche als Kunstraum zu einem besonderen Erlebnisbereich umgestaltet.Aus acht Metern Höhe erklingt 55 Minuten lang die zwölfkanalige Tonkomposition, die wie eine Sprachwolke herunterstürzt, mal deutlich, mal überlagert, mal kaum zu verstehen, mal als Plopp, der im Kirchenraum nachhallt.Im Seitenraum der Kirche stehen drei, drei Meter hohe Ausstellungswände mit 150 schwarzen Bildern, mit architektonischen Mustern; diese Zeichnungen von Ulrich Eller im Format A3 sind in der Weise angebracht, dass die Details der Bildmotive im Nahbereich gut zu erkennen sind.Die Ausstellung „Laut/Leise – Sprecher im Raum“ ist noch bis zum 25. Oktober 2021 in St. Georgen zu hören und zu sehen.Oktober 2021, Helmut Kuzina