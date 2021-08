Hochsommertag in Wismar

Wismar : Altstadt |

Auch wenn es nicht hochsommerlich warm ist, macht es bei sonnigem Wetter einfach Spaß, draußen zu sein und die Altstadt zu erkunden.

Anziehungspunkt im Stadtzentrum ist der nahezu quadratische Marktplatz mit seinen vielen schönen Bürgerhäusern.In seinem Blickfeld befindet sich die „Wasserkunst‟, eine Brunnenanlage aus dem 17. Jahrhundert, die sogar bis 1897 der Trinkwasserversorgung der Stadt diente.Es bietet sich an, den Marktplatz am Rathaus vorbei in nordwestlicher Richtung zu verlassen, um dann an dem ersten Karstadt-Kaufhaus vorbei durch die Fußgängerzone zu gehen.August 2021, Helmut Kuzina