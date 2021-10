Goldener Oktober in der Hansestadt Wismar

Wismar : Hafen |

Sonnige Oktobertage locken viele Touristen in die Hansestadt an der Ostsee. Die Herbstferien sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits beendet, doch Urlauber aus anderen Bundesländern erfreuen sich an dem goldenen Oktober vor Ort.

Hafen- und Stadtrundfahrten stehen auf den Besuchsprogrammen; viele Leute bummeln durch die Welterbestadt oder lassen sich zu den Sehenswürdigkeiten führen.So mancher genießt das Bilderbuchwetter auf den Straßen und Plätzen der Altstadt, und noch ist es sehr angenehm auf einer Außenterrasse eines gastronomischen Betriebes zu sitzen, und sich eine Auszeit in der Sonne zu gönnen.Oktober 2021, Helmut Kuzina