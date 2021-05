Frühlingsatmosphäre im Ziegeleipark von Wismar

Wismar : Ziegeleipark |

Zwischen dem Burgwallcenter und der Werft erstreckt sich südlich der Lübschen Straße der Ziegeleipark.

Er ist rund 5 Hektar groß und wird von dem Bach Köppernitz durchflossen.Einen Anziehungspunkt inmitten des Ziegeleiparks (ehemals Park der Solidarität) bildet ein Teichbiotop, das an den Frühlingstagen von vielen Wasservögeln genutzt wird.Ein breiter Rad- und Gehweg durchzieht die Parkanlage, in der Weiden, Buchen, Ahornbäume mit dem Laubaustrieb begonnen haben.Große Grünflächen sowie Strauch- und Baumhecken breiten sich um die Teichanlage und an der Köppernitz aus.Mai 2021, Helmut Kuzina