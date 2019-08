Entspannt am Strand der Wismarbucht

Wismar : Wismarbucht |

Der Spätsommer zeigt sich in Nordwestmecklenburg mit Temperaturen gegen +30° und viel Sonnenschein von seiner besten Seite.

Es sind die letzten, aber perfekten Augusttage, um die Zeit am Strand der Wismarbucht zu verbringen.Die Wassertemperatur der Ostseebucht liegt bei angenehmen +20°, in Küstennähe ist sie durchaus deutlich höher.Wo am Ostseestrand der touristischen Hochburgen kaum noch ein freier Platz zu finden ist, lässt es sich am Ufer der Wismarbucht, das derzeit von zwei Kräften der DLRG bewacht wird, prima aushalten.August 2019, Helmut Kuzina