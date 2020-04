Wismar : Stadtrand |

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, es ist die Zeit, in der die Honigbienen ihre Bienenstöcke in der Gartenanlage am Stadtrand verlassen und mit ihrer Arbeit beginnen.

Das Wetter ist trocken und nicht zu windig, nach und nach fliegen die Arbeiterinnen von ihren Bienenstöcken in die nähere Umgebung.April 2020, Helmut Kuzina