Am Hafen von Wismar: Kneipentour zum Sonnenuntergang

Wismar : Alter Hafen |

Der Alte Hafen der Hansestadt ist ein perfektes Ausflugsziel für den lauen Sommerabend, er ist ein attraktiver Bereich für einen entspannten Müßiggang zum Tagesausklang.

Der ausgedehnte Spaziergang am Hafenbecken lässt sich in einem der Hafenrestaurants mit Außenterrasse unterbrechen, um sich an dem herrlich goldenen Licht des Sommerabends zu erfreuen und um auch bei einem Getränk neue Kräfte für den kommenden Arbeitstag zu sammeln.Wer den stimmungsvollen Ausblick zwischen dem Forschungs- und Technologiezentrum sowie dem Baumhaus erleben will, muss sich spätestens kurz nach 21 Uhr auf der Promenade am Alten Hafen einfinden.Es ist Romantik pur, auf der Kaikante zu sitzen und nach und nach das faszinierend rötlich-gelbe Lichtspiel am Himmel zu beobachten, bis schließlich die Sonne hinter dem Stadtteil Wendorf verschwindet und die milde Nacht hereinbricht.Juli 2019, Helmut Kuzina