Rund um die „Wasserkunst‟ in Wismar

Wismar : Marktplatz |

Vom Stadthaus am Marktplatz bietet sich durch das Portal mit den Arkaden ein gerahmter Ausblick auf die markante „Wasserkunst‟.

Die Brunnenanlage, ein Renaissancebau, wurde von 1580 bis 1602 nach Plänen des niederländischen Baumeisters Philipp Brandin errichtet und diente lange Zeit zur Wasserversorgung der Stadt.Von der Brunnenanlage „Wasserkunst“ am Markt verliefen Leitungen durch die verschiedenen Hauptstraßen der Altstadt.Weil an den grauen Februartagen auf dem Marktplatz noch nicht viel los ist, bietet es sich an, einen fotografischen Rundgang um die Brunnenanlage zu unternehmen.Februar 2022, Helmut Kuzina