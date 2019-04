Nordwestmecklenburg, Landschaft in Gelb

Wismar : Stadtrand |

Die Rapsfelder in Nordwestmecklenburg leuchten in sattem Gelb, sie stehen bereits Ende April in der Vollblüte.

Neben der blauen Ostsee bietet die Region an diesen Tagen einen idyllischen Anblick. Wirtschaftlich gesehen ist der Raps eine wichtige Öl- und Eiweißpflanze.Hauptsächlich wird aus den gelben Pflanzen hochwertiges Öl gewonnen. Möglich geworden ist das durch gezielte Saatzucht.April 2019, Helmut Kuzina