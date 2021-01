Im verschneiten Bürgerpark der Hansestadt Wismar

Wismar : Bürgerpark |

Die graue Wolkenschicht bringt Schnee und Schneeregen. Für kurze Zeit verwandelt sich der Bürgerpark in eine weiße Winterlandschaft.

Die zentimeterdicke Schneeschicht vermittelt leider nur einen Hauch einer Winterlandschaft.Vereinzelte Spaziergänger sind in dem beschaulichen Winterparadies auf dem 2,5 km langen Rundweg in Richtung zum Aussichtsturm unterwegs.Während die Schneeflocken rieseln, zeigt ein Blick über den Zaun in das Außengehege des Tierparks, dass das Wild unter der leichten Schneedecke dennoch seine Nahrung findet.Auch wenn das Weiß wegen der Temperaturen um null Grad nur für Stunden liegen bleibt, bietet diese kurzzeitige Schneelandschaft eine herrliche Erfahrung.Januar 2021, Helmut Kuzina