Im „Dendrologischen Lehrgarten‟, der schon vor Jahrzehnten am Campus der Hochschule angelegt wurde, gibt es einen reichen Bestand an heimischen Sträuchern und Bäumen sowie auch an Exoten.

In der Parkanlage weisen zahlreiche Informationsschilder auf einzelne Solitäre dieses Baumlehrpfads hin.Kleine Steckbriefe aus Metall nennen Namen, ihre fachliche Bezeichnungen und auch die Herkunft der Pflanzen.Mai 2021, Helmut Kuzina