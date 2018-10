Ausgeglichene Herbstatmosphäre in Nordwestmecklenburg

Wismar : Stadtrand |

Auf dem Acker wächst der Raps, in der Feldhecke reifen die Früchte, die Mähwiese hat eine letzte Mahd des Jahres erfahren. Die Herbstfarbe Gelb sorgt in der Landschaft für eine ausgeglichene, ruhige Atmosphäre.

Ende Oktober gibt es dennoch ein paar kräftige Farbtupfer in der Landschaft westlich der Hansestadt. In den Randbereichen der Wiese stehen noch ein paar bizarre Frucht- und Samenstände verschiedener Stauden.Eine verspätete Flockenblume fällt besonders auf. Am Zaun blüht eine Luzerne, in der Feldhecke leuchten ein paar Früchte des Sanddorns, der Hagebutten, des Feuerdorns.Oktober 2018, Helmut Kuzina