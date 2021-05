Ausflugstipp Wismar: durch eine Kleingartenanlage bummeln

Wismar : Am Klingenberg |

Viele Dauerkleingärten gehören zur grünen Lunge der Hansestadt, so auch die Gartenanlage am Klingenberg mit den so genannten Finnhütten, deren Satteldächer fast bis zum Boden reichen.

Durch die Tal- und Hanglage der hügeligen Landschaft führen breite und schmale Spazierwege.Unterschiedliche Gartenhäuser und Parzellen setzen schöne Akzent in der Frühlingslandschaft am westlichen Stadtrand.Gerade in Zeiten voller Corona-Vorschriften und -Einschränkungen sind die Kleingärten ideale Rückzugsorte.Mai 2021, Helmut Kuzina