Wismar : Stadtrand |

Wenn die Natur im Januar Winterschlaf hält, scheint es so, als würde auch die Zeit innehalten. Auf alle Fälle heißt es aber jetzt am Wochenende, dick eingepackt unterwegs zu sein, um die Landschaft an der Wismarbucht fotografisch zu dokumentieren.

Leichtes Schneegrieseln hat die Region in Nordwestmecklenburg mit einer hauchdünnen weißen Schicht überzogen. Doch nach kurzer Zeit, nachdem sich die Sonne sehen lässt, ist die glitzernde Pracht wieder verschwunden.Januar 2019, Helmut Kuzina