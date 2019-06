Sommertage an der Wismarbucht: Von der Seebrücke zum Yachthafen

Wismar : Stadtrand |

Die heißen Sommertage lassen sich in der leichten Seebrise an der Seebrücke prima aushalten.

Im Schatten des Küstenwaldes bietet sich von der Aussichtsterrasse das herrliche Panorama der Wismarbucht. Am Horizont ist mit bloßem Auge sogar die Insel Poel zu erkennen.Die maritime Landschaft der südliche Ostsee wird von vielen Freizeitskippern geschätzt. Wasserwanderer zieht es aus nah und fern in die geschützte Wismarbucht; der maritime Tourismus spielt in der Hansestadt eine wichtige Rolle, und zwar mit steigender Tendenz.In der leichten Seebrise schaukeln die Segel- und Motoryachten, die an den Stegen des Yachthafens Wendorf festgemacht haben, in maritimem Rhythmus langsam hin und her. Freizeitkapitäne genießen von ihren Booten das unverkennbare Panorama der Hansestadt, das sich am Horizont ausbreitet.Juni 2019, Helmut Kuzina