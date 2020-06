Wismar : Stadtzentrum |

Viele Touristen sind mit Abstand auf dem Marktplatz unterwegs, um sich bei Bilderbuchwetter an der beeindruckenden Wasserkunst, dem Prunkbau der Wasserversorgung in früheren Zeiten, am Rathaus im klassizistischen Baustil sowie den vielen historischen Giebel- und Traufenhäusern zu erfreuen.

Mit seiner Größe von etwa 10.000 Quadratmetern zählt der Marktplatz zu den größten und schönsten im Norden.Juni 2020, Helmut Kuzina