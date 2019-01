Ostsee-Küstenregion: Wenn Raureif die Landschaft verzaubert

Wismar : Stadtrand |

Über Nacht haben unzählige Eiskristalle die Landschaft überzogen und bei frostigen Temperaturen überall in der Natur kleine Wunderwerke hinterlassen. Gleichermaßen wie Zuckerguss verzaubert Raureif die Büsche, Bäume, Sträucher und die trockenen Blüten-, Frucht- und Gräserstände.

Am Stadtrand von Wismar breitet sich die faszinierende Winterlandschaft aus, die an den kalten Tagen durch ihre Details geradezu mystisch wirkt.Überall sieht es so aus, als hätte der Winter seinen eisigen Atem über die Landschaft in Ostseenähe geblasen. Die nasskalte Meeresluft (Luft -3°, Wassertemperatur bei +5°) hat sicherlich ihren Anteil an dem Naturphänomen.Januar 2019, Helmut Kuzina