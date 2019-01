Naturerlebnis: Kraniche rasten auf Feldern Nordwestmecklenburgs

Wismar : Umland |

Eine größere Schar von Kranichen hält sich derzeit durch den bisher milden Winter und das reichliche Futterangebot in Nordwestmecklenburg auf.

Aus großer Entfernung lassen sich die scheuen und äußerst misstrauischen Großvögel auf dem Rapsfeld in der Nähe von Mallentin (zwischen Wismar und Lübeck) beobachten.Normalerweise verbringen Kraniche die Wintermonate in südlicheren Gegenden.Von Nordwestmecklenburg sind es für sie noch sechs bis sieben Flugstunden in Richtung Norden bis zu ihrem rund 500 km entfernten Revier in SüdschwedenJanuar 2019, Helmut Kuzina