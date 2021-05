In Wismar läuft der Tourismus langsam an

Wismar : Alter Hafen |

Angenehm sonnig und warm ist das Wetter, nachdem sich die Wolkendecke gegen Mittag allmählich aufgelöst hat.

Hotels und Ferienwohnungen füllen sich nach der überraschend vorgezogenen Änderung der Corona-Vorschriften jetzt für Gäste aus dem eigenen Bundesland nach und nach.Dass der Tourismus in der Hansestadt wieder anläuft, ist auf den Promenaden am Alten Hafen deutlich zu bemerken.Bei +16° und leichter Seebrise erfreuen sich viele Leute im Freien, sie bummeln an den Kaikanten, sitzen unter Sonnenschirmen bei Kaffee und Kuchen, schlecken Eis auf den Promenadenstufen, holen sich von den Kuttern Fischbrötchen oder beobachten die aufgenommenen Schiffstouren.Die restaurierten Speicher, das ehemalige Zollhaus, das historische Wassertor, der auffallende Marienkirchturm, die altehrwürdige Nikolaikirche bilden eine herrliche Altstadtkulisse zum Start in die Tourismussaison.Mai 2021, Helmut Kuzina