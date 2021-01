Wismar : Wismarbucht |

Ein Strandspaziergang in frischer Seeluft direkt am Wassersaum der Wismarbucht ist eine hervorragende Maßnahme gegen jeglichen Corona-Koller.

Denn bei mildem Winterwetter und leichtem Nieselregen am Naturstrand entlangzuwandern, hat durchaus viel Erholsames an sich.Das Wasser hat sich weit zurückgezogen, so ist der Strandgang mit dichtem Schuhwerk durch Sand, Seegras, Pfützen und über Steine kein Problem.Januar 2021, Helmut Kuzina