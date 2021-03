Einer der schönsten Aussichtspunkte in Wismar: der Klingenberg

Wismar : Stadtrand |

Der 38 m hohe Klingenberg am westlichen Stadtrand gehört zu den schönsten Aussichtspunkten, von denen sich die Wismarbucht überblicken lässt.

Die Sichtachse reicht über die malerischen Finnhütten der Kleingartenanlage bis zur Insel Poel am Horizont.Im tiefblauen Wasser markieren ein Seezeichen sowie grüne und rote Tonnen das Fahrwasser.In 4 km Entfernung liegt die Vogelschutzinsel Walfisch mit dem Haus für den Vogelwart mitten in der Bucht.In gut 6 km droht der Brandenhuser Haken, der helle Sandstreifen an der südlichen Steilküste von Poel, den Kirchsee abzuschnüren.In rund 10 km ist das helle Gebäude am Hafen von Kirchdorf auszumachen. Der rote Backsteinturm der Poeler Inselkirche gleich daneben ist eine weithin sichtbare Landmarke, einst ein wichtiges Seefahrerzeichen.März 2021: Helmut Kuzina