Wismar : Wismarbucht |

Bei einer Wassertemperatur von +5° und einer Lufttemperatur von +3° lagert eine Nebelschicht über der Wismarbucht.

Die Küstenlandschaft ist in ein Dauergrau gehüllt.Dennoch sind bei dem nasskalten Wetter ein paar Leute auf der Seebrücke und am Strand unterwegs.Es ist an der Ostseeküste nichts Außergewöhnliches, dass sich in dieser Jahreszeit Nebel bildet und die Sichtweiten unter 100 Metern liegen.Dezember 2021, Helmut Kuzina