„Bettelkomödie‟ am Alten Hafen von Wismar

Wismar : Alter Hafen |

Die junge Silbermöwe ist bereits lange flügge geworden und kann sich schon längst selbst um Futter kümmern.

Doch in der Nähe des Alttiers verfällt sie in ihre frühere Zeit als Nestflüchter zurück und pickt hartnäckig gegen dessen Schnabel, damit Futter hochgewürgt wird.Biologen meinen, dass der rote Punkt am gelben Schnabel ein wichtiger Auslöser für das angeborene Bettelverhalten des Silbermöwen-Nachwuchses sei.Das Ende diesmal: Die alte Silbermöwe würgt partout nichts hervor.Spaziergänger am Alten Hafen können derartige Szenerien direkt aus nächster Nähe verfolgen.Januar 2022, Helmut Kuzina