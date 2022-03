Wismar : Umland |

Anders als an der Ostseeküste sieht der Sonnenuntergang im Binnenland aus.

Am westlichen Stadtrand von Wismar ist in der Ferne zu beobachten, wie die Märzsonne in der Nähe von Proseken ziemlich spektakulär am Horizont untertaucht.In dem prächtigen Farbenspiel sticht der Turm der Dorfkirche heraus, eine für die Gegend typische „Bischofsmütze“ aus dem 13. Jahrhundert.März 2022, Helmut Kuzina