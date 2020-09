Wismar : Wismarbucht |

Wer in diesen Tagen den Sonnenuntergang an der Ostsee beobachtet, ahnt nicht dass die Traumfarben mit den Waldbränden an der US-Westküste zusammenhängen könnten.

Wetterexperten erklären, das ungewöhnliche Abendrot würde derzeit auf die Waldbrände in Kalifornien hinweisen.Rauchpartikel würden in der Atmosphäre über den Atlantik nach Europa strömen und die Farbe des Abendhimmels beeinflussen.September 2020, Helmut Kuzina