Hochwasser in Wismar: Straßen und Plätze in Hafennähe überspült

An der Wismarbucht drückte der Sturm die Wassermassen in den Hafenbereich, wodurch Straßen und Plätze überspült wurden.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte schon zuvor darauf hingewiesen, dass das Wasser auf rund 1,40 m über Normal steigen werde.Darauffolgend hatte die Stadtverwaltung Anwohner aufgefordert, ihre Fahrzeuge aus dem Hafengebiet und den gefährdeten Straßenbereichen der Altstadt zu entfernen.Tatsächlich wurden Straßen und Plätze in Hafennähe in Wismar überschwemmt.. Doch das Hochwasser wütete nicht so dramatisch wie im Januar 2019.März 2020, Helmut Kuzina