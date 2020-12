Dezembertage der romantischen Sonnenuntergänge

Wismar : Stadtrand |

Es ist kurz vor 16 Uhr. Über der eiszeitlich geformten Hügellandschaft reißt die Wolkendecke auf, der rote Feuerball erreicht westlich der Hansestadt den weiten Horizont.

In ein paar Minuten verwandelt sich das lichte Rot in Farbstufen über Magenta bis in ein tiefes Blau, der Abend beginnt im Dezember bereits am Nachmittag.Abseits aller Hektik der Weihnachtszeit breitet sich eine wundervolle Atmosphäre aus, wenn sich der Himmel in Nordwestmecklenburg bei Sonnenuntergang zunächst in ein unwiderstehliches Rot-Orange verfärbt.Schließlich blinzelt die tiefstehende Sonne durch die typische Feldhecke und prägt durch ihren Akzent am Horizont das norddeutsche „Lichtgemälde“.Dezember 2020, Helmut Kuzina