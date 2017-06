Kurpark - Bad Pyrmont (Serie 4)

Der Park hat auf uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Sehr ruhig, weitläufig und viele schöne Sachen für das Auge und die Seele. Nun ja, da spielen natürlich auch einige Faktoren eine Rolle. Es war am Montag gegen 17.00 Uhr, bei strahlendem Sonnenschein und sehr warmen Wetter. Bei den vielen Motiven war meine Kamera auch heiß gelaufen.So das ich die Eindrücke nun mal in Serien zeigen möchteLeider bekommt ja das Team von MyHeimat es nicht auf die Reihe, das man die vergrößerten Bilder weiter schalten kann und bei z.B. 60 Bildern verliert man einfach die Lust an dem Spiel! Also probier ich das mal so.Viel Spaß bei den Serien.