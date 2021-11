Ein Kulturhistorisches Schaufenster in den Lebensmittelstandort Kulmbach.Als Liebhaber von guten Bieren, guter Gewürze und gesundem Brot gab es da keine Frage, wenn man schon mal in der Gegend ist. Die Brauereiführung war absolut Klasse, gute Erklärung mit immer einem lustigen Spruch. Ein Kostprobe des leckeren,edlen und sehr gesunden (immer in Maßen) Gerstensaftes war im Preis mit enthalten. Fazit: Wir haben nichts falsch gemacht. 😊