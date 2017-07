Max und Moritz kommen nach Hause

Wilhelm Buschs berühmte Lausbuben treiben ihr Unwesen beim Musical Open Air auf dem Wiedensahler Markplatz

Am 12. und 13. August 2017 steht Wiedensahl wieder ganz im Zeichen von „Max und Moritz“. Nicht weit vom Geburtshaus des Wiedensahler Zeichners und Dichters Wilhelm Busch werden über 50 Mitwirkende aus Wiedensahl seine erfolgreichste Bildergeschichte als witziges und schwungvolles Musical nach einer Idee von Heiko Deterding und Thomas Eickhoff auf die Bühne bringen. Mit dabei sind die Feuerwehrtheaterfrauen, ein Projektchor, eine Tanzgruppe, die Dorfjugend und einige Kinder aus Wiedensahl. Unter der Leitung von Thomas Eickhoff werden sie von einem elfköpfigen Liveorchester mit ausgebildeten Musikern aus Hannover begleitet.Alle Beteiligten hoffen auf gutes Wetter und versprechen, dass sie mit viel Engagement, Witz und Spielfreude den besonderen Charme von Buschs Meisterwerk auf dem malerischen Marktplatz in Wiedensahl versprühen werden. Die Vorstellungen beginnen am 12. August um 19:00 Uhr und am 13. August um 15:00 Uhr.Karten für das von der „Museumslandschaft Wilhelm Busch Wiedensahl“ veranstaltete Musical sind zum Preis von 12 € und 10 € bei der Gemeinde Wiedensahl, im Wilhelm-Busch-Geburtshaus, im Dörpkaffe, bei Meyer Elektrotechnik, in der Bäckerei Wilkening und im Gänseblühmchen in Niedernwöhren erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis von 5 €.