SONNTAGS Flohmarkt am Solarpark

Wetzlar : Solarpark |

SONNTAGS Flohmarkt am Solarpark. Jeder kann ohne Anmeldung teilnehmen. Platzvergabe ist von 6-8 Uhr. Markt von 8-15 uhr.

Der Markt ist komplett überdacht (ohne Höhenbeschrenkung, also auch mit LKW befahrbar) und beleuchtet.



ALLE Infos gibts auf www.Alpha-Events.org



PS: Der Markt findet JEDEN Samstag das ganze Jahr statt (auch am Samstag vor dem Sonntagsmarkt)