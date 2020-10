SKIBASAR in Wertingen, Realschule findet statt

Wertingen : Skibasar |

Die SCHNEEsportschule Fun-Sports-Club e.V. startet am 24.10.2020 mit dem alljährlichen Skibasar in Wertingen in die Saison

Der alljährlich stattfindende Skibasar in der Realschule hat in Wertingen und Umgebung schon Tradition und läutet auch in diesem Jahr trotz Covid-19 den „heimischen Winter“ ein.

Um das Hygienekonzept einhalten zu können, müssen die Zeiten der Situation angepasst werden:

Annahme der Waren am Samstag, 26.10.: 8:00 – 09:30 Uhr

Basar mit Beratung und Information: 10:00 – 13:00 Uhr

Abholung der Waren: 13:00 -14:00 Uhr



Aktuell und neu: es wird nur Wintersport-Hardware angenommen, d.h. nur gut erhaltene, der DIN-Norm entsprechende Ski, Snowboards, Ski- und Snowboardschuhe und Stöcke – keine Bekleidung und Kleinteile!



Auch die Ausbildung widmet sich in diesem Jahr dem Thema: Skifahren und Skikurse in Zeiten der Covid-19-Pandemie - Sport und Bewegung in der (winterlichen) Natur erleichtert das Einhalten von Distanzregeln und reduziert das Infektionsrisiko.

Es muss mit Blick auf die Rolle des Sports für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Erhaltung von Gesundheit und Mobilität der Menschen unser gemeinsames Ziel sein, den aktiven SCHNEEsportbetrieb in einer für die Gesamtsituation verantwortlichen Form

zu ermöglichen, dafür geben die SCHNEEsportlehrer ihr Bestes.

Folgende Kurstermine stehen zur Wahl: 13.12.20 (Advents-Tagesfahrt) mit stark verbilligten Liftkarten für alle Mitfahrer, 26./28./30.12.20 (Weihnachtskurs), 02./04./06.01.21 (Ferienkurs), 06./ 07.02.21 (Wochenendkurs). Bei allen Kursterminen können Tagesfahrer jederzeit ohne Kursteilnahme in den Bussen mitfahren. Dazu kommen einige bemerkenswerte Events.



Grundsätzlich finden alle Kurse unter Leitung eines staatl. gepr. Skilehrers statt! Eine frühzeitige Terminreservierung, z.B. beim Skibasar ist empfehlenswert, ebenso gibt es dort attraktive Ermäßigungen.



Wintersportler können sich informieren bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Intersport Seeßle in Gundelfingen

Anmeldung „Corona-bedingt“ aktuell nur online unter:

www.fun-sports.de