Wertingen: Musikschule und Bethlehemgemeinde

Einen konzertanten Gottesdienst gestalten Ensembles der Musikschule Wertingen am Mittwoch, 20. November 2019 um 19.00 Uhr in der Bethlehemkirche in Wertingen, auf Einladung von Pfarrerin Ingrid Rehner.

Das Blockflötenensemble „Flauti Concertanti“ (Leitung:) und das „Blockflöten-Ensemble Bissingen“ (Leitung:) musizieren gemeinsam Werke von Johann Pachelbel, Robert Maximilian Miller und Johann Kaspar Fischer.und das Saxofonquartett „4Sax“ spielt Musik von Johann Sebastian Bach und Giovanni Gabrieli. Zu dem Gottesdienst mit diesem abwechslungsreichen Musikprogramm wird von der Bethlehemgemeinde und der Musikschule ganz herzlich eingeladen und alle freuen sich über Wertschätzung durch regen Besuch und über die Mitgestaltung des Gottesdienstes.