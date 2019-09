Streicherakademie Wertingen - Nachmittag der offenen Tür

Feierliche Einweihung des Pfarrheim Wertingen

Am kommenden Sonntag 22.09.19 findet die feierliche Einweihung des neu renovierten Pfarrheims in der Pfarrgasse 3 in Wertingen statt. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der nahe gelegenen Kirche St. Martin findet ab ca. 11 Uhr die Weihe des aufwendig renovierten Gebäudes mit anschließendem geselligen Beisammensein im Pfarrsaal statt.

Neuer Unterrichtsraum für die Streicherakademie

Auch die Streicherakademie Wertingen mit Alfons Puschej als Dozent für Violine und Viola sowie Athanassia Teliou als Dozentin für Violoncello ziehen nun von der Alten Musikschule Wertingen wieder zurück an ihren Gründungsort und bekommen ebenfalls einen neuen, frisch und luxoriös renovierten Unterrichtsraum im Altbaus des Pfarrheim Wertingen.

Geige spielen leicht gemacht - einfach ausprobieren!

Wer nun einmal eine Geige, eine Bratsche oder ein Cello spontan ausprobieren möchte, kann im Rahmen des Eröffnungsfests am kommenden Sonntag ab 13:30 Uhr im 1. Stock des Pfarrheims vorbei schauen und mit fachkundiger Hilfe von Alfons Puschej Streichinstrumente in verschiedenen Größen testen.Die Streicherakademie Wertingen freut sich auf ihren Besuch!