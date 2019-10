Stadtkapelle Wertingen: Sanfte Klänge und ein neues Gesicht

Wertingen : Stadtpfarrkirche St. Martin |

Alljährliches Candlelight-Konzert der Bläserphilharmonie am 15. November im Rahmen der Wertinger Nacht



von Paricia Rauch



Endlich knistert es wieder in Wertingen! Nachdem sich das Konzept der letzten Jahre erfolgreich bewährt hat, findet auch in diesem Herbst wieder das alljährliche Candlelight-Konzert der Bläserphilharmonie am Freitag, 15. November um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin statt. Dabei hält das Konzert dieses Jahr in ganz besonderem Maße, was der Name verspricht: Stimmungsvolle und empfindsame Stücke gleichermaßen werden die in gedämpftes Licht getauchte Stadtpfarrkirche St. Martin erfüllen. Ungeachtet der Tradition der letzten Jahre dürfen sich die Besucher auch auf eine Neuerung freuen, bzw. vielmehr auf ein neues Gesicht: Germán Moreno López, seit September neuer Dirigent in der Nachfolge von Tobias Schmid, wird sein Debüt mit der Bläserphilharmonie Wertingen geben. Musikalische Leckerbissen Der 30-jährige aus Valencia stammende Moreno Lopez hat sich für so einige musikalische Leckerbissen mit Wiedererkennungswert entschieden, um beim Wertinger Publikum Anklang zu finden: Neben „Elsas Prozession zur Kathedrale“ aus Richard Wagners weltberühmter Oper Lohengrin wird auch einer der berühmtesten Choräle Johann Sebastian Bachs, nämlich „Jesus bleibet meine Freude“ erklingen. Mit der viersätzigen Komposition „Noah’s Ark“ des jungen belgischen Komponisten Bert Appermont entführen die 50 Musikerinnen und Musiker das Publikum direkt ins Alte Testament, wo Noah eine Arche baut, um zusammen mit den Tieren der Erde der Sintflut zu entkommen. Die Stücke „O magnum mysterium“ von Morten Lauridsen sowie „Psalm for Band“ von Vincent Persichetti greifen ebenfalls Motive der christlichen Tradition auf. Mit dem Werk „Paradiso“ aus der Sinfonie „The Divine Comedy“ von Robert Smith entlassen die Musikerinnen und Musiker sowie ihr neuer Dirigent Germán Moreno Lopez das Publikum – ganz dem Motto der Wertinger Nacht getreu – mit „Feuer und Flamme“ aus dem Candlelight-Konzert in die Wertinger Nacht. Passend zur musikalischen Darbietung umrahmen Anton Stegmair und Claudia Hambach mit Gedanken zur Jahreszeit das Konzert.

Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos.