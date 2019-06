Stadtkapelle Wertingen: Leichte Sommerklänge im Grünen

Bläserphilharmonie, Jugendorchester und Combo der Stadtkapelle Wertingen konzertieren gemeinsam

Musikalischer Sommer

von Patricia RauchVon wegen Sommerloch oder vorgezogene Ferienstimmung – für die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle ist die musikalische Saison noch längst nicht vorbei. Was im vergangenen Jahr eigentlich als einmaliges Experiment gedacht war, wird in diesem Jahr aufgrund des großen Erfolgs wiederholt und sogar ausgebaut: Am Sonntag, den 14. Juli um 11 Uhr veranstalten Bläserphilharmonie, Jugendorchester und die Combo der Big Band zusammen eine Sommermatinée auf dem Rasen vor der Stadthalle. Passend zum hoffentlich angenehm-warmen Wetter bieten die verschiedenen Ensembles unter der Leitung von Heike Mayr-Hof, Tobias Schmid und Tobias Wiedenmann mitreißende, bekannte Stücke dar, die hoffentlich so manchen Zuhörer zum Mitwippen und Mitklatschen anregen. Zu hören sein werden z.B. ein Medley aus Disneys „Peter Pan“, die Ballade „Gabriellas Song“ und die lateinamerikanische Suite „Fiesta“.Das Besondere an diesem Konzert wird sein, dass die Musikerinnen und Musiker der verschiedenen Orchester auch zusammen musizieren werden. Bereits in den gemeinsamen Proben zeichnete sich ab, dass die unterschiedlichen Generationen viel voneinander lernen können. „Den Nachwuchs qualitativ hochwertig auszubilden und ihm aufzuzeigen, wo es musikalisch für ihn hingehen kann, ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit“, so beschreibt Jugendorchester-Dirigentin Heike Mayr-Hof die Idee für eine derartige Kooperation. Auch für den Dirigenten der Bläserphilharmonie, Tobias Schmid, handelt es sich um ein ganz besonderes Konzert: Er wird zum letzten Mal „sein Orchester“ dirigieren, da er sein Amt, wie bereits berichtet, zum Saisonende niederlegt. Die Zuhörer können in jedem Fall gespannt sein, wie alle Beteiligten den musikalischen Sommer einläuten. Für Getränke und Schattenplätze ist in jedem Fall gesorgt. Sollte Petrus kein Einsehen mit den Musikern haben, findet das Sommerkonzert in der Stadthalle Wertingen statt. Der Eintritt ist frei.