Stadtkapelle Wertingen: JAZZtaste BIGband startet mit „Shall we dance“ in die neue Saison

Wertingen : Stadthalle Wertingen |

von Carola Egger



Nach ihrer mitreißenden Performance bei „Sommer im Park“ eröffnet die JAZZtaste BIGband unter Leitung von Tobias Wiedenmann die neue Spielsaison mit ihrer schon zur Tradition gewordenen Tanzveranstaltung „Shall we dance“. Am Samstag, den 26. Oktober um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) verwandelt sich die Stadthalle Wertingen wieder einmal in einen Ballsaal, der dazu einlädt, das Tanzbein zu schwingen und bei Wein und leckeren Speisen einen entspannten Abend zu verbringen. Erinnerungen an überwältigenden Erfolg bei „Sommer im Park“ noch ganz frisch Noch sehr gut erinnern sich alle Beteiligten an den lauen Sommerabend im Juli auf dem Roggdener Mühlenhof der Familie Zastrow. 31 Wertinger Vereine machten diesen durch eine unglaubliche Gemeinschaftsleistung zu einem ganz besonderen Event, das über 3000 Besucher begeisterte. Alle zogen dafür an einem Strang und verdeutlichten eindrucksvoll, was Ehrenamt überhaupt heißt und wie glücklich sich die Region schätzen darf, über ein derart vielfältiges und funktionierendes Vereinsleben zu verfügen. Auch die Wertinger Bigband zeigte sich in Bestform, lieferte allerfeinste Unterhaltung und ließ durch ihre ansteckende Spielfreude den Funken sofort auf die Gäste überspringen. Für die JAZZtaste BIGband, die von Sängerin Carola Egger unterstützt wurde, war es ein mehr als gelungener Abschluss des musikalischen Jahres und so verabschiedeten sich alle zufrieden in die wohlverdiente Sommerpause. Schwungvoller Abend mit Tanzmusik garantiert Mit neuem Elan und voller Hochdruck bereiten sich die Musiker mit Bandleader Tobias Wiedenmann nun seit September auf „Shall we dance“ vor, um dem Publikum einen stimmungsvollen Abend zu bereiten. Neben überzeugenden Intrumentalarrangements werden auch viele populäre Gesangstitel erklingen, für die Carola Egger und Tobias Wiedenmann bereits ihre Powerstimmen ölen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt sein, damit sich die Gäste in den Tanzpausen angemessen stärken können. Die JAZZtaste BIGband freut sich auf zahlreiche tanzbegeisterte Besucher und kann es kaum erwarten, wenn es am 26. Oktober wieder heißt „Shall we dance“.



Karten zu 19 Euro, ermäßigt 15 Euro erhältlich bei Schreibwaren Gerblinger, der Musikschule Wertingen und allen Musikern der JAZZtaste BIGband