Stadtkapelle Wertingen: Jahreskonzert der JAZZtaste BIGband: neue Location, altbewährte Qualität

Langjährige Fans der JAZZtaste BIGband sollten sich in Acht nehmen, am 16. März um 20 Uhr unbedingt am richtigen Ort zu sein: das traditionelle Jahreskonzert findet nämlich nicht wie die letzten Jahre in der Anton-Rauch-Realschule sondern im Gymnasium Wertingen statt. Doch keine Angst! Dies wird die einzige Änderung bleiben. Sonst wird alles sein wie immer: energiegeladener Bigbandsound, handgemacht von talentierten und motivierten Musikern, ein vielseitiges, gefälliges Programm, präsentiert von einem gutgelaunten, lässig – legeren Bandleader und natürlich einer Sängerin mit Charme und Stimme.

Viele neue Gesangstitel

Konzerttitel für jeden Geschmack

Intensive Vorbereitung beim Probenwochenende

Für alle Liebhaber von Vocal-Jazz hat die Wertinger Jazzformation unter Leitung von Tobias Wiedenmann einige neue Gesangsnummern im Gepäck. Sängerin Carola Egger wird sich dabei einmal mehr in unterschiedlichste Genres wagen. Von Edith Piafs Chansonklassiker „La vie en rose“ über Natalie Coles „L-o-v-e“ bis hin zu Ella Fitzgeralds Version des Cream- Rockhits „Sunshine of your love“ – sie wird sicher in jeder Rolle eine gute Figur machen. Wenn mit einem Augenzwinkern schließlich der „Mambo italiano“ erklingt und Anna–Lena Neukirchner beim mitreißenden „Big Time“ von Linda Eder im Sing Sing Sing – Stil dann auch noch ihre Klarinette auspackt, spätestens dann werden die Gäste froh sein, das Konzert nicht verpasst zu haben.Natürlich bietet die JAZZtaste BIGband zudem einen Querschnitt durch die originale Bigbandliteratur. Die aufwändigen und groovenden Instrumentalarrangements können sich durchaus hören lassen. „Greetings and Salutations“, „Funky Sea“, „Mr Funk“, „Giant Steps“, “Flight of the Foo Birds“, „All Blues“ stehen auf der Setlist und natürlich dürfen auch ein paar Evergreens und Lieblingsstücke der Musiker wie zum Beispiel „Heartland“ und „Fiesta a la king“ nicht fehlen. Die Zuhörer erwartet also auch in diesem Jahr wieder ein kurzweiliger und unterhaltsamer Konzertabend.Bei einem Probenwochenende in der Musikakademie Alteglofsheim arbeitete Leiter Tobias Wiedenmann sehr intensiv mit den einzelnen Registern der Band, um dem anspruchsvollen Konzertprogramm den letzten Schliff zu geben. Bestens eingespielt freut sich die JAZZtaste BIGband auf zahlreiche Zuhörer beim Jahreskonzert am 16. März Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Gerblinger, der Musikschule Wertingen und den Musikern der Band.