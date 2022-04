Stadtkapelle Wertingen: Frühlingskonzert in der Stadthalle

Endlich ist es soweit. Zwei Jahre haben die Musiker*Innen von Vororchester und Jugendorchester der Stadtkapelle Wertingen auf diesen Augenblick hingearbeitet, ja man kann schon fast sagen hingefiebert.

Amkann nun endlich wieder ein Frühlingskonzert in der Stadthalle Wertingen stattfinden. Beginn ist um. Die Probenarbeit im Vorfeld zu diesem Konzert, unter den gegebenen Bedingungen, war spannend. Aber die Anstrengungen haben sich gelohnt und das Publikum darf gespannt sein, was die jungen Künstler zu Gehör bringen.Dasunter der bewährten Leitung vonmacht den Anfang und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Musik u. a. der Komponisten Jacob de Haan, Dick Ravenal oder Luigi di Ghisallo. Hits aus bekannten Hollywoodfilmen und natürlich die größten Songs aus der „Hall of Fame“ des Rock ’n’ Roll runden den ersten Konzertteil ab.Nach der Pause wird dann dasmit ihrem neuen Dirigentenauf der Bühne Platz nehmen. Das Orchester wird seit September 2021 von dem temperamentvollen Spanier geleitet und freut sich auf das erste Konzert unter seiner Leitung. Zu hören gibt es Werke mit symphonischer Blasmusik wie „La leyenda del beso“ oder „Peer Gynt“. Auch die Musiker*Innen des Jugendorchesters werden dann noch Filmmusik u. a. aus „Fluch der Karibik“ oder „Schindler’s Liste“ zum Besten geben.