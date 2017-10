Stadtkapelle Wertingen: Das Kaffeekonzert - ein „süßes“ Highlight

Ein beliebtes Treffen der großen Familie von Musikern, Eltern, Verwandten, Bekannten und Musikfreunden in der Stadtkapelle Wertingen ist seit Jahren das Kaffeekonzert. Für eine breite Öffentlichkeit ist es am 19. November um 14:30 Uhr wieder so weit - und die Schlacht am Kuchenbuffet kann beginnen.

Das Vororchester unter der Leitung von Karolina Wörle und das Jugendorchester unter der Leitung von Heike Mayr-Hof, bereiten sich seit Schuljahresbeginn intensiv auf das musikalische und kulinarische Highlight vor.Im Vororchester spielen in diesem Schuljahr 43 junge Musikerinnen und Musiker, davon sind 18 Kinder erst seit September dabei und was sie bisher gelernt haben kann sich hören lassen. Die Jüngsten sind gerade mal 8 Jahre alt und freuen sich mit ihren Kollegen auf viel Publikum und Beifall.Die Situation im Jugendorchester stellt sich ebenso positiv dar. Nach einigen Wechseln hat sich die Besetzung stabilisiert und die Integration des Nachwuchses ist für die Dirigentin Heike Mayr-Hof eine gerne angenommene Herausforderung. Mit 45 Musikern (davon 14 aus dem Vororchester integriert) kann sie eine ausgewogene Orchesterbesetzung vorweisen.Das Programm des Vororchesters besteht traditionell aus Hits der Rock- und Popmusik, wie u. a. „Stand by me“, „My Girl“ oder „Smoke on the water“ sowie Filmmusik aus „Rocky“, „Ghostbusters“, „Drachenzähmen leicht gemacht“ und „Skyfall“. Besonders beliebt bei den Musikern ist die Fanfare „Olympic Spirit“, die zur Eröffnung der Sommerolympiade 1984 in Los Angeles komponiert wurde.Das Jugendorchester wird ebenfalls mit Filmmusik „Star Wars: das Erwachen der Macht“ und den Titeln „The Blues Factory“ oder „The Blues Brother Revue“ unterhalten. Originalliteratur wird mit „Hymne an die Freundschaft“ und „Alcazar“ zu hören sein. Ein Medley von Michael Jackson mit den bekanntesten Songs des „King of Pop“ und der Welthit „Glory of Love“ von Peter Cetera runden das Programm ab.Die Mütter aus den Orchestern werden ihre besten Kreationen aus den heimischen Backstuben präsentieren und die Besucher dürfen sich schon jetzt auf das grandiose, süße Kuchenbuffet freuen.