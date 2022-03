Musikschule Wertingen: „Swinging Classical“ im Wertinger Schloss

Wertingen : Schloss Wertingen, Festsaal |

Die Musikschule Wertingen lädt zum Konzert „Swinging Classical“ der Saxofonklasse von Manfred-Andreas Lipp am Dienstag, 29. März 2022 um 19.30 Uhr in den Festsaal des Schlosses Wertingen ein.

Es erklingen Beiträge des Saxofon-Ensembles der Musikschule Wertingen und von Solisten auf dem Saxofon. Beliebte Melodien berühmter Komponisten der Klassik in swingenden Arrangements werden von Kirill Kvetniy am Klavier meisterhaft begleitet. Ein Konzert für Freunde des „Crossover“ zwischen Klassik, Jazz und Pop. Paul Kaußler, Sarah Wiedmann, Elena Mayer, Anika Herrmann, Martin Stempfle, Jakob Baier, Chiara Bunk und Lucia Reiter spielen Werke von Mozart, Gluck, Beethoven, Boccherini, Bach und Haydn. In mitreisenden Arrangements von Mark Armstrong wechseln sich Fusion, Latin, Swing, Balladen, Jazz-Waltz und Gospel im Ambiente des Wertinger Schlosses stilistisch vielseitig ab. Manfred-Andreas Lipp freut sich, seine Klasse wieder vorstellen zu können und hofft auf zahlreichen Besuch und viel Beifall für seine jungen Künstler.

Der Eintritt zum Konzert ist frei! Platzreservierungen ab sofort im Büro der Musikschule Wertingen unter Telefon 0 8272 45 08 oder info@musikschulewertingen.de möglich.