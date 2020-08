Musikschule Wertingen: „Papa Lipp“ & Friends im Schloss

Am Donnerstag, 24. September 2020, 20 Uhr, veranstaltet die Musikschule Wertingen unter dem Motto „Wind of Change“ ein besonderes Konzert für alle Musikfreunde, die Nostalgie, Emotionen und schöne Melodien lieben.

Das Duo S & K (, Saxofon und, Klavier) wird zu diesem Anlass von der Sängerin(Augsburg) und(Moderation) unterstützt. Manfred-Andreas Lipp will mit seinen Konzerten einen Beitrag zur Normalität aber auch zum Umgang mit den Regeln, die uns vor Ansteckung schützen leisten und freut sich mit seinen Freunden aus der Musikschule Wertingen auf so viele Besucher, wie im Festsaal des Wertinger Schlosses Platz finden. Das Musikprogramm mit Kompositionen der Beatles, Sting, Carole King, Bob Marley, Cat Stevens, Ralph McTell, B.B. King, Roberta Flack, Blues Brothers, Simon & Garfunkel, Brenda Lee, Mick Jagger, Eric Clapton und Klaus Meine/Scorpions verspricht kurzweilige Unterhaltung, viel Nostalgie und angenehme Emotionen. Luis Haupt stellt mit seiner unverwechselbaren Moderation und vielen Informationen die Verbindung der Songs her und Julia Blind gibt der Musik mit ihrer vollen aber samtweichen Alt-Stimme ihre eigene Note.