Musikschule Wertingen: „papa-lipp-combo“ auf der Zusaminsel

Am Sonntag, 26. September 2021, 11.00 Uhr, spielt die „papa-lipp-combo“ auf der Zusaminsel beim Restaurant LIMANI eine unterhaltende Matinee im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Musikschule Wertingen“.

Improvisation und ein abwechslungsreiches Programm

Mit berühmten Kompositionen aus der Geschichte und Vielfalt des Jazz setzt die „papa-lipp-combo“ auf ein breit gefächertes Musikprogramm.(Drums),(Bass),(Gitarre) und(Saxophon) spannen einen weiten musikalischen Bogen aus den Anfängen des Jazz in New Orleans bis in die Gegenwart. Aus der stilistischen Vielfalt von Swing, Latin, Fusion, Soul, Funk und Balladen entsteht ein interessanter musikalischer Cocktail für den interessierten, aufgeschlossenen Musikliebhaber mit individuellem Anspruch. Die Künstler sind in Wertingen auch an der Musikschule unterrichtend tätig und geben ihre Musik seit Jahren erfolgreich an Interessierte aller Altersgruppen und Ansprüche pädagogisch kompetent, individuell dosiert und in großer Bandbreite weiter.Aus Kompositionen von John Coltrane, Kenny Dorham, George Gershwin, Herbie Hancock, Horace Silver, Duke Ellington, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Joseph Kosma & Johnny Mercer, Benny Golson, Stanley Turrentine, Antonio Carlos Jobim, Richard Rogers & Lorenz Hart, John Lewis, Errol Garner und Tadd Dameron erklingt eine Auswahl von Titeln, die von Manfred-Andreas Lipp sachkundig und informativ moderiert wird. In der Besetzung mit Drums, Bass, Gitarre und Saxophon und der individuellen musikalischen Interpretation durch die Künstler entsteht mit viel Improvisation ein abwechslungsreiches Programm. Das Musikangebot auf der Zusaminsel in Wertingen ist ein beliebtes, bewährtes Projekt des Kulturreferenten der Stadtin Kooperation mit dem griechischen Restaurant LIMANI und lokalen Künstlern.