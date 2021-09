Musikschule Wertingen: Kammermusik für Saxofon und der rote Faden

Im Rahmen der 22. Kulturtage „DLG - Kultur und Wir“ findet am Mittwoch, 13. Oktober 2021, 19.30 Uhr, im Festsaal des Wertinger Schlosses unter Leitung von Manfred-Andreas Lipp und Moderation von Christian Kaufmann ein Saxofon-Konzert mit Ensembles der Musikschule Wertingen statt.

Saxofon-Chor als Rahmen

Quartett in professioneller Manier

Gesang aus Frauenstimmen (Sopran und Alt) und Männerstimmen (Tenor und Bass) prägt seit Jahrhunderten mehrstimmige Musik. Diese Stimmlagen dominieren den Klang des Saxofon Quartetts. Eine edle Besetzung in der Kammermusik ist das Streichquartett und diesem kann das Saxofon Quartett als Bläserbesetzung nachempfunden werden.Nach der Erfindung des Saxofons um 1840, brach förmlich ein Fieber für diesen neuen Klang aus und die Komponisten widmeten dem faszinierenden Holzblasinstrument aus Metall ihre Werke. Solisten, Ensembles und Orchester eroberten mit dem Saxofon die Bühnen und Konzertsäle. In der populären Musik, dem Salonorchester und in Tanzkapellen nahm das Saxofon schnell einen wichtigen Platz ein und der Jazz ist ohne Saxofon unvorstellbar.Als musikalischer Rahmen spielen beim Konzert im Schloss das Saxofon-Ensemble der Musikschule Wertingen und das neu besetzte Saxofoniker-Quartett gemeinsam als Saxofon-Chor. Spirituals, Gospels und Folk sind dabei zu hören.Anschließend musizierenundeine Auswahl ihres Repertoires in kleiner Besetzung. Musik von Lennie Niehaus, Jean Matitia, W. C. Handy und Bill Holcombe steht dafür im Programm.undstellen dann als Quartett in professioneller Manier, die Musik von Sammy Nestico, Lino Florenzo, Heiner Wiberny und Arthur Frackenpohl vor., Musiklehrer am Gymnasium Wertingen, moderiert und vermittelt die einzelnen Programmpunkte, um dem Publikum die Werke wie am „roten Faden“ zu präsentieren.Es gelten die aktuellen Coronaregeln.