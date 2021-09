Musikschule Wertingen: Jüdisches Erbe nach Noten

In diesem Jahr spielt das Thema „Jüdisches Erbe, Musik, Kultur“ in Deutschland eine wichtige Rolle.

Berühmte Kompositionen

Das Duo S&K mit(Saxophon),(Klavier) von der Musikschule Wertingen und die Sängerinaus Augsburg gingen dem Thema nach und können nun zusammen mit Anton Kapfer (Moderation) ein außergewöhnliches Konzertprojekt anbieten.Im Rahmen der 22. Kulturtage des Landkreises Dillingen "DLG - Kultur und Wir" wird dazu für, 17.00 Uhr in die Synagoge nach Binswangen eingeladen.Neben trad. Kletzmer zur Einstimmung gibt es Leonard Cohen, Harold Arlen, Bette Midler, The Beatles, George Gershwin, Jerry Bock, Joseph Kosma, Carole King, Eden Ahbez, Fritz Kreisler, Kurt Weil, Bert Brecht und Max Colpet. Die Besucher werden überrascht mit berühmten Kompositionen, denen nicht unbedingt jüdische Wurzeln zugedacht werden und die in dieser Besetzung eine völlig neue Klangfarbe und spontane Ausdruckskraft erhalten.Anton Kapfer wird dabei informativ moderierend einige Geheimnisse lüften und viele Titel sind als Ohrwürmer durch alle Stilrichtungen gegangen.