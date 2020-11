Musikschule Wertingen: Buß- und Bettag in Wertingen

Mit Dekan Volker Haug und der Musik des „Ensemble-4-Sax“ aus der Musikschule Wertingen feiert die evangelische Bethlehem-Gemeinde Wertingen in der Bethlehem Kirche am 18. November um 19 Uhr den Gottesdienst zum Buß- und Bettag 2020.

Die Glocken laden alle Gläubigen ein, bevor mit der Eröffnung und Anrufung die Messfeier beginnt und der Buß- und Bettag seinen Höhepunkt erfährt.wird in seiner Predigt alle Kirchenbesucher, die gerne unter Berücksichtigung der Corona-Regeln zahlreich erwartet werden, auf die Bedeutung des wichtigen Feiertages einstimmen.musiziert zwischen den Messteilen mit seinen Schüler/innen Werke von Johann Sebastian Bach und Giovanni Gabrieli. Alle freuen sich auf den feierlichen, besinnlichen Gottesdienst im Kreise der Gläubigen aus der Region, die nach der Sendung und dem Segen gestärkt in die Abendstunden und in die Zukunft gehen.