Musikschule Wertingen beim Finale auf der Zusaminsel

Die Musikschule Wertingen stellt ihr hohes Niveau und ihre große Vielfalt auch bei öffentlichen Konzerten gerne unter Beweis.

Am Sonntag,, 11.30 gastiertmitund(Gitarren/Gesang) auf der Zusaminsel in Wertingen. Die beiden Künstler sind auch als Musiklehrer an der Musikschule Wertingen tätig und spielen ihre eigenen Kompositionen, mit denen sie überregional unterwegs und erfolgreich sind. „Oak Hill Road“ sind authentisch und die musikalische „Verlängerung“ von Simon & Garfunkel im stilistischen Gewand von John Denver. Das hat zur Folge, dass „Oak Hill Road“ bereits 2 fantastische Alben produziert hat, deren eingängige, originelle Songs beim Konzert auf der Zusaminsel den Schwerpunkt bieten. „Oak Hill Road“ hat wegen Terminüberschneidungen den Termin am 6. September von der „Papa Lipp Combo“ übernommen. Diewird amauftreten. Denhatzusammen mit(Lyrik) gebucht. Alle Künstler hoffen, dass noch die Sommertemperaturen dominieren werden und so die Konzertreihe 2020, des Kulturreferenten der Stadt Wertingen Dr. Frieder Brändle, ein sonniges Finale hat.